Ретейлер «Связной» в партнерстве с топливным дискаунтером «Бензовоз» запустил в продажу топливные карты «Бензовоз» в своей сети. В сообщении «Связного» отмечается, что он стал первым ретейлером, который начал продавать топливные карты для физических лиц в своих магазинах.

До конца 2020 года в магазинах ретейлера планируется оформить 500 тыс. карт.

Топливная карта дает возможность получить скидку на топливо в размере 5%, а при каждой десятой заправке — 10% более чем на 15 тыс. АЗС на территории России, среди которых «Газпром нефть», Shell, Eka и E100. Стоимость карты в «Связном» составляет 350 рублей.

Пополнять карту без комиссии можно в любом магазине «Связной». Для этого необходимо сообщить сотруднику компании номер карты, штрихкод или номер мобильного телефона, если карта уже активирована. Максимальная сумма для разового пополнения баланса карты — 15 тыс. рублей, минимальная сумма — 100 рублей.



«Стратегическое соглашение с компанией «Связной» — ключевым игроком на розничном рынке электроники и финансовых услуг — позволяет предоставить клиентам по всей России удобный сервис для экономии бюджета — дисконтную карту «Бензовоз». Раньше доступ к топливным картам и большим скидкам был только у компаний и предпринимателей, а теперь частные лица — автолюбители смогут получить скидку до 10%, оформив нашу карту в магазинах «Связного», и «разгонять» выгоду до 20%, участвуя в акциях «Бензовоза», — комментирует основатель топливного дискаунтера Сергей Бородин.