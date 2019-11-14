Арбитражный суд Московского округа оставил в силе постановление нижестоящего суда, который по иску банка «Траст» признал незаконным внесение Рост Банком (сейчас присоединен к «Трасту») 205 млрд рублей в уставный капитал дочернего ООО «Рост Инвестиции», передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Окружной суд в четверг отклонил кассационные жалобы бывшего владельца Бинбанка и санатора Рост Банка Микаила Шишханова и других экс-руководителей Рост Банка на вынесенное в июне постановление Девятого арбитражного апелляционного суда. Апелляционная инстанция тогда отменила решение арбитражного суда Москвы, отклонившего иск «Траста».

Оспоренная «Трастом» сделка состоялась в сентябре 2017 года, когда санацию Рост Банка проводил основной акционер Бинбанка Шишханов. «Рост банк» получил межбанковский кредит от Бинбанка и направил заемные средства на увеличение уставного капитала «дочки», ответчика по иску. Третьими лицами к процессу привлечены бывшие топ-менеджеры Рост Банка — Шишханов, Михаил, Саид и Саит-Салам Гуцериевы, Авет Миракян, Сергей Попов, Олег Андриянкин, Александр Волченко и Александр Лукин.

На предыдущем заседании в октябре представители «Траста» и экс-руководителей Рост Банка заявляли о намерении урегулировать спор миром, но в четверг сообщили, что договориться не удалось.