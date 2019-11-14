Росэксимбанк намерен расширить линейку предложений для малого и среднего бизнеса, которые помогают небольшим предприятиям выходить на зарубежные рынки. Об этом сообщил и. о. председателя правления Росэксимбанка Роман Смагин, выступая на форуме «Сделано в России».

«Следующий шаг, который мы планируем сделать для расширения сегмента предпринимателей, которые могли бы пользоваться нашими услугами, — хотим с Корпорацией МСП сделать продукт, точнее, кобрендинговую схему, по которой мы предоставляли бы кредит под обеспечение гарантий Корпорацией МСП», — сказал Смагин.

Также планируется расширение возможностей по уже существующим инструментам. Например, по закону предприниматели могут претендовать на ускоренное возвращение НДС по экспортным контрактам при предоставлении банковской гарантии. Такую гарантию предоставляет Росэксимбанк. Услуга доступна для предпринимателей, у которых ежеквартальный размер возврата НДС не превышает 5 млн рублей, отметил Смагин.

«Эта цифра растет. Недавно увеличили с 1 млн до 5 млн [рублей]. Думаю, будем увеличивать [этот лимит] дальше, привлекая все большее число предпринимателей», — добавил и. о. предправления Росэксимбанка.

По словам заместителя председателя правления МСП Банка Романа Капиноса, число малых и средних российских предприятий, которые выходят на экспорт, растет, однако лишь 2,1% субъектов МСП являются экспортерами.

«Тем не менее, по исследованиям индекса «Опоры России» и АФИ, гораздо больше субъектов МСП заявляют о том, что они осуществляли одну или несколько экспортных поставок, участвовали в экспорте своей продукции. Мы видим очевидные предпосылки к тому, чтобы эти цифры (по росту доли МСП-экспортеров. — Прим. ТАСС) были достигнуты», — отметил Капинос.