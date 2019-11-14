Президент России Владимир Путин предложил увеличить долю финансирования проектов по линии Нового банка развития в национальных валютах стран БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) и приветствовал планы банка по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. Российский лидер напомнил, что рубль полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты.

«Хотел бы предложить увеличить долю финансирования проектов в национальных валютах стран БРИКС. Это не только повысило бы вес наших валют в качестве альтернативы в международных расчетах мировой экономики, но и позволило бы избежать дополнительных рисков и затрат при взаимных расчетах», — заявил глава российского государства на встрече лидеров с членами Делового совета БРИКС и руководством Нового банка развития.

«Конечно, мы приветствуем планы Нового банка развития по привлечению рублевых кредитов на финансовом рынке России. Такая мера полностью отвечает интересам и российских заемщиков», — отметил Путин. По его словам, соответствующая подготовительная работа по выпуску первого рублевого займа Банка России уже начата совместно с Минфином России и Банком России.

Президент РФ напомнил, что «российская национальная валюта — рубль — полностью и свободно конвертируется на любые мировые валюты». «Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствовать всем этим требованиям», — подчеркнул российский лидер.

Он высоко оценил результаты работы Нового банка развития, созданного пять лет назад, который «наладил эффективную работу в сфере инвестирования и кредитования, войдя в число ключевых международных финансовых организаций».