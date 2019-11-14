Спасти российскую экономику от сползания в рецессию удалось благодаря многолетней сбалансированной макроэкономической политике и ответственным отношением к госфинансам. Об этом президент России заявил в ходе выступления на церемонии закрытия Делового форума БРИКС.

«В России мы многие годы проводим сбалансированную макроэкономическую политику, ответственно относимся к государственным финансам, поддерживаем стабильность банковского и кредитного рынков, стремимся содействовать укреплению ключевых секторов экономики. Благодаря этому нам удалось удержать экономику страны от сползания к рецессии», — заявил Путин.

Президент добавил, что не считает нынешние темпы роста ВВП достаточными, но правительство продолжает работу над созданием условий для привлечения капиталовложений.

«Конечно, мы не считаем, что текущие темпы прироста ВВП достаточны, поэтому стараемся создать максимально комфортные условия для новых капиталовложений, настойчиво работаем над упрощением регуляторных норм, выстраиваем современную инфраструктуру», — сказал он.

Также глава государства напомнил, что в октябре Всемирный банк еще раз улучшил оценки делового и инвестклимата в России, и отметил, что растет инвестиционная привлекательность российского рынка бумаг. «По итогам первого квартала этого года объем вложений зарубежных инвесторов в облигации федерального займа увеличился почти на четыре миллиарда долларов», — заключил Путин.