Более чем на треть обеспечить привлечение к гарантированному пенсионному плану (ГПП) можно за счет госслужащих. Этот вопрос обсуждался в понедельник на закрытой встрече замминистра финансов Алексея Моисеева с экспертами, рассказали «Известиям» три участника мероприятия.

В конце октября Минфин вынес на общественное обсуждение законопроект о ГПП . По замыслу авторов, эта система даст россиянам возможность самостоятельно финансировать свою «вторую» — негосударственную — пенсию при определенной поддержке властей. Согласно документу, государство будет стимулировать граждан подключаться к ГПП за счет налогового вычета с взносов, размер которых составит до 6% от зарплаты. Льготы также запланированы и для работодателей, которые захотят софинансировать накопления своих сотрудников.

Как указывается в документе, Минфин уже в 2021 году рассчитывает привлечь около 1 млн участников со средней ставкой взноса 2% от зарплаты с постепенным ростом показателей в последующие годы. Потенциально заинтересоваться новой системой могут около 5 млн человек — такую оценку для «Известий» сделало Национальное рейтинговое агентство.

Участники закрытой встречи в Минфине усомнились, что у нового продукта есть хорошие шансы на успех, поскольку он во многом дублирует систему негосударственного пенсионного обеспечения. По расчетам, которые были представлены на встрече, с учетом параметров налоговых льгот ГПП в теории будет интересен людям с зарплатой от 140 тыс. рублей.

Как сообщили «Известиям» на условиях анонимности участники встречи, на мероприятии было высказано предложение решить проблему с привлечением в ГПП, «убедив госслужащих вступать в систему». По словам источников, Моисеев сказал, что этот вопрос «будет обсуждаться». И даже пошутил, что помимо чиновников к участию обязательно привлекут и сотрудников Центробанка, который является соавтором проекта ГПП.

Замминистра финансов не уточнил, о каких именно госслужащих идет речь. Но если считать и «регионалов», и «федералов», их общая численность составляет более 730 тыс. человек — это большая часть от заявленного 1 млн участников ГПП в первый год.

Эксперты, опрошенные «Известиями», сомневаются в шансах на успешную реализацию этого замысла, отмечая, в частности, что за пределами столицы зарплаты большинства чиновников не превышают 45 тыс. рублей — у них просто нет возможности откладывать.

По данным Росстата, в среднем госслужащие в регионах получают менее 50 тыс. рублей. На федеральном уровне картина принципиально иная: в прошлом году чиновники получали 126,6 тыс. рублей. Самые высокие средние зарплаты (168,8 тыс. рублей) зафиксированы у представителей законодательной власти.

Гипотетически федеральные чиновники являются целевой аудиторией ГПП, но их пенсии уже сейчас выше страховых. Эксперты не исключают, что госслужащие, ограниченные в видах накопления, могут быть подписаны добровольно-принудительно.

Источники «Известий», близкие в разработке проекта ГПП, рассказали, что для всех граждан государственное софинансирование не предусмотрено, однако оно возможно для госслужащих.



Отметим, что, согласно данным исследования Superjob, размер пенсии, который обеспечит достойный уровень жизни в старости , составляет, по усредненному мнению россиян, 40 тыс. рублей.