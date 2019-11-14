ОТП Банк обновил линейку дебетовых карт — «ОТП Максимум». Они предлагают клиентам два варианта пакета обслуживания и повышенный кешбэк до 15%, сообщает пресс-служба кредитной организации.



«Карта «ОТП Максимум» платежной системы Mastercard разработана на основе продукта ОТП Банка «Можно всё». Новая карта дает повышенный кешбэк до 15% в категории «Подарки», а также возможность бесплатного снятия наличных в любых банкоматах по всему миру и бесплатное обслуживание в течение первых трех месяцев», — говорится в релизе.

Карта предлагает на выбор два вида тарифов. Облегченный тариф «ОТП Максимум» предлагает кешбэк 5% в категориях «Такси», «Каршеринг», «Транспорт», «Кино», «Развлечения», «Здоровье» и гарантированный кешбэк на все покупки. Тариф «ОТП Максимум +» — это до 10% кешбэк в категориях и повышенный гарантированный кешбэк на все покупки.