Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) впервые за несколько месяцев не понизила прогноз по росту мирового спроса на нефть. Так, ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса 2019 году на уровне 0,98 млн баррелей в сутки, а в 2020 году рост составит 1,08 млн баррелей в сутки, говорится в ноябрьском отчете организации.



В 2019 году мировой рост спроса на нефть не изменился, несмотря на повышение прогноза по потреблению на Ближнем Востоке во второй половине года. Однако ОПЕК наблюдает снижение спроса в странах ОЭСР, в Северной и Южной Америках в основном из-за более слабого, чем ожидалось, спроса в этих странах во II и III кварталах.

При этом ОПЕК снизила прогноз по росту предложения нефти от стран «не ОПЕК» на 2020 год на 34 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 2,17 млн б/с. Такая оценка связана с понижением прогноза по росту предложения США на 33 тыс. б/с, до 1,5 млн б/с.

Рост предложения нефти в 2019 году остается на уровне 1,82 млн б/с, так как более высокая, чем ожидалась, добыча нефти в Канаде, Великобритании и Казахстане была компенсирована снижением данных по добыче США, Индонезии и ряда других стран. По оценке ОПЕК, США, Бразилия, Китай, Великобритания, Австралия и Канада являются основными драйверами роста в 2019 году.

Ожидается, что в 2020 году основными драйверами роста предложения нефти станут США, Бразилия, Норвегия, Россия, Канада, Казахстан и Австралия, а в Мексике, Индонезии, Египте, Великобритании, Колумбии и Египте ожидается наибольший спад.