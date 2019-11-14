Новикомбанк представил первый релиз новой интернет-версии системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для корпоративных клиентов реализованный на платформе BSS . Новая версия ДБО представляет собой современный высокотехнологический формат дистанционного банковского обслуживания. Уже сейчас пользователям доступны такие преимущества, как улучшенный интерфейс, кроссплатформенность (в том числе MS Windows, Mac OS) и мультибраузерность (возможна работа в MS Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Safari, Opera). Также для работы новой системы не требуется установка никакого банковского ПО.

«Новикомбанк успешно решил задачу по переходу на новую современную платформу интернет-банка для корпоративных клиентов. Компания BSS, выбранная для реализации этой цели, имеет 25-летнюю экспертизу в данном направлении. Благодаря этому нам удалось, несмотря на сжатые сроки, своевременно внедрить первые этапы проекта и начать миграцию клиентов со старой версии интернет-банка на новую платформу», - отметил Заместитель Председателя Правления Новикомбанка Игорь Дубоносов.

Переход на обновленную версию будет происходить постепенно до середины 2020 года, юридические лица смогут работать в старой и новой системе ДБО.

В целях обеспечения безопасности и сохранности денежных средств в новой версии ДБО применяется целый набор защитных механизмов, в том числе шифрование канала между Банком и Клиентом, сертифицированные средства криптографической защиты информации и носители ключевой информации – ключевые носители РуТокен ЭЦП 2.0. Кроме того, предусмотрено самостоятельное изготовление Клиентом своих ключей электронной подписи сроком действия в 3 года, а также SMS-оповещение Клиента о каждой совершенной операции.

В новой системе ДБО доступно использование усиленной квалифицированной электронной подписи, сертификаты для которой выпущены сторонними аккредитованными Удостоверяющими центрами.

Помимо сохранения всех функциональных возможностей по удаленному взаимодействию с Банком и совершению полного перечня платежных операций, новая версия ДБО предлагает актуальные возможности системы интернет-банкинга последнего поколения. При внедрении новой системы ДБО для корпоративных клиентов заложены возможности активного наращивания функционала и модификации интерфейса. В ближайшее время пользователям станет доступно мобильное приложение для систем iOS и Android.

«Мы ценим доверие Новикомбанка к опыту BSS и выбору наших решений. Использование передовых технологий с опорой на собственные исследования и разработки позволяет нам создавать перспективные продукты для любых категорий банковских клиентов», - подчеркнул директор по продажам BSS Виталий Патешман.