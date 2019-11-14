Решение BSS обеспечит корпоративным клиентам Новикомбанка удобство, надежность и безопасность взаимодействия с банком.
Новикомбанк представил первый релиз новой интернет-версии системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО) для корпоративных клиентов реализованный на платформе BSS. Новая версия ДБО представляет собой современный высокотехнологический формат дистанционного банковского обслуживания. Уже сейчас пользователям доступны такие преимущества, как улучшенный интерфейс, кроссплатформенность (в том числе MS Windows, Mac OS) и мультибраузерность (возможна работа в MS Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Safari, Opera). Также для работы новой системы не требуется установка никакого банковского ПО.
«Новикомбанк успешно решил задачу по переходу на новую современную платформу интернет-банка для корпоративных клиентов. Компания BSS, выбранная для реализации этой цели, имеет 25-летнюю экспертизу в данном направлении. Благодаря этому нам удалось, несмотря на сжатые сроки, своевременно внедрить первые этапы проекта и начать миграцию клиентов со старой версии интернет-банка на новую платформу», - отметил Заместитель Председателя Правления Новикомбанка Игорь Дубоносов.
Переход на обновленную версию будет происходить постепенно до середины 2020 года, юридические лица смогут работать в старой и новой системе ДБО.
В целях обеспечения безопасности и сохранности денежных средств в новой версии ДБО применяется целый набор защитных механизмов, в том числе шифрование канала между Банком и Клиентом, сертифицированные средства криптографической защиты информации и носители ключевой информации – ключевые носители РуТокен ЭЦП 2.0. Кроме того, предусмотрено самостоятельное изготовление Клиентом своих ключей электронной подписи сроком действия в 3 года, а также SMS-оповещение Клиента о каждой совершенной операции.
В новой системе ДБО доступно использование усиленной квалифицированной электронной подписи, сертификаты для которой выпущены сторонними аккредитованными Удостоверяющими центрами.
Помимо сохранения всех функциональных возможностей по удаленному взаимодействию с Банком и совершению полного перечня платежных операций, новая версия ДБО предлагает актуальные возможности системы интернет-банкинга последнего поколения. При внедрении новой системы ДБО для корпоративных клиентов заложены возможности активного наращивания функционала и модификации интерфейса. В ближайшее время пользователям станет доступно мобильное приложение для систем iOS и Android.
«Мы ценим доверие Новикомбанка к опыту BSS и выбору наших решений. Использование передовых технологий с опорой на собственные исследования и разработки позволяет нам создавать перспективные продукты для любых категорий банковских клиентов», - подчеркнул директор по продажам BSS Виталий Патешман.
Нет комментариев