В ежегодном рейтинге CNews Analytics «Крупнейшие поставщики ИТ для банков» оказались самые стойкие игроки. В своем обзоре эксперты CNews отметили сокращение количества кредитных организаций в 2018-2019 годах и замедление поставок ИТ-решений в финансовый сектор. Однако, на фоне инициатив ЦБ РФ, для реализации его требований и проектов, банки, тем не менее, уделяют внимание и интеграционным проектам, и совершенствованию существующей инфраструктуры. Ведь, как подчеркивается в отчете CNews, «совокупная выручка 50 крупнейших поставщиков ИТ-решений для предприятий финансового сектора по итогам 2018 г. составила 192,8 млрд, что на 9% больше показателя 2017 г».

iSimpleLab и в 2019 году попала в ТОП-50 по версии CNews Analytics. Оказавшись на 47 строчке рейтинга, компания продемонстрировала 14% рост выручки от проектов в финсекторе 2018/2017. Также экспертами были отмечены финансовые компании, для которых iSimpleLab выполнила яркие проекты в 2018 г. Среди них: ПАО «БАНК УРАЛСИБ», ООО КБ «Уралфинанс», АКБ «ФОРА-БАНК» (АО), АО «АБ «РОССИЯ», АО «Тойота Банк», АО «СЭБ Банк», ООО КБЭР «Банк Казани», АО «Углеметбанк», АО КБ «СОЛИДАРНОСТЬ», ПAO «МИнБанк», ПАО АКБ «Металлинвестбанк», КБ «Кубань Кредит» ООО, Банк СОЮЗ (АО), РНКБ Банк (ПАО) и другие.

Коллектив iSimpleLab гордится своими результатами и с энтузиазмом продолжает развитие компании и ее программных продуктов .