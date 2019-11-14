Google вскоре предложит клиентам расчетные счета, сообщает «Прайм» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Ожидается, что проект под кодовым названием Cache будет запущен в следующем году, а счетами будут управлять Citigroup и небольшой кредитный кооператив Стэнфордского университета.

Как заявил WSJ один из руководителей компании, главными при ведении счетов клиентов будут бренды финансовых компаний, а не Google. Все финансовые проводки и процедуры урегулирования споров Google оставит банкам, хотя эти операции компания все равно не могла бы выполнять без соответствующих лицензий.

«Наш подход ориентирован на полноценные партнерские отношения с банками и финансовой системой, — пояснил в интервью топ-менеджер Google Цезарь Сенгупта. — Возможно, этот путь будет чуть длиннее, но он и стабильнее».

По словам Сенгупты, Google хочет принести пользу потребителям, банкам и торговым компаниям с помощью услуг, которые могут включать программы лояльности, но компания не собирается торговать финансовыми данными владельцев расчетных счетов. Как утверждает компания, она не использует данные Google Pay в рекламных целях и не делится ими с рекламодателями.

Сенгупта сказал, что в Google пока не решили, будут ли взимать комиссию по расчетным счетам. Банки иногда взимают комиссию с некоторых клиентов, у которых более низкие остатки на счетах или которые редко используют свои дебетовые карты.

Клиенты получат доступ к своим расчетным счетам с помощью Google Pay, цифрового кошелька Google. По оценкам Juniper Research, в 2020 году число пользователей Google Pay составит 100 млн против 39 млн в 2018 году. Для сравнения: у Apple Pay в прошлом году было около 140 млн пользователей.



По словам Сенгупты, Google не исключает, что в будущем будет приглашать новые банки.