Средняя сумма ипотеки в РФ за январь — сентябрь выросла на 7% — до 2,5 млн рублей в связи с увеличением сроков кредита и стоимости недвижимости, сообщили ТАСС в бюро кредитных историй «Эквифакс».

«Рост связан с рядом факторов, в том числе с некоторым ростом стоимости квадратного метра недвижимости. Также росту средней суммы способствовал рост срока ипотечного кредита, что при неизменном уровне дохода позволяет потребителю получить большую сумму ипотечного кредита. До конца года тенденция может сохраниться с чуть менее ярко выраженным трендом», — приводит пресс-служба слова главы БКИ Олега Лагуткина.

В исследовании бюро кредитных историй отмечается, что на фоне увеличения средней суммы кредита происходит уменьшение числа выдачи. Так, количество выданных ипотечных кредитов за январь — сентябрь сократилось в 90% регионов РФ, за отчетный период зафиксировано снижение на 11% — до 350 тыс. ссуд. При этом объемы выданных кредитов выросли по итогам III квартала на 3,8%.

Наибольший размер ипотечных кредитов зафиксирован в Москве (4,3 млн рублей), а наименьший — в Республике Алтай (1,8 млн), говорится в исследовании. Средний срок ипотечного кредита, выданного в III квартале 2019 года, составил 16 лет и три месяца, что почти на два года превышает показатель 2018-го.