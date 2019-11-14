В январе—сентябре 2019 года в Банк России поступило 10,5 тыс. жалоб по вопросам взыскания просроченной задолженности в микрофинансовых организациях, что на 13,2% больше аналогичного показателя 2018 года. Об этом в своем выступлении на Всероссийской конференции Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА) в Москве заместитель начальника управления поведенческого надзора за деятельностью профессиональных кредиторов Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Ольга Шеховцова.

По ее словам, значительную долю составляют жалобы на действия профессиональных взыскателей (коллекторов), которым были переданы персональные данные должников с целью взыскания просроченной задолженности. В общем количестве жалоб она составляет 49,9%. Вместе с тем, как уточнила Шеховцова, из-за более высоких темпов прироста жалоб на МФО по другим категориям (например, превышение предельного размера начисленных процентов) удельный вес данной тематики постепенно снижается. Так, в аналогичный период 2018 года эта доля составляла 58,8%, в первом полугодии 2019 года — 50,2%.

По данным ЦБ, основными нарушениями в области взыскания просроченной задолженности являются превышение частоты взаимодействия с должником, взаимодействие по рабочим телефонам должника, неуведомление должника о привлечении профессионального взыскателя, неисполнение заявлений должника об отказе от взаимодействия с взыскателем, получение контактов третьих лиц без согласия заемщика (в том числе с использованием социальных сетей), заключение соглашения об изменении частоты взаимодействия с заемщиком до получения им статуса должника (образования у него просроченной задолженности), не предоставление должнику необходимой информации в начале взаимодействия о лице, действующем от имени кредитора (ФИО, наименование кредитора и т.д.), направление должнику сообщений с использованием букв латинского алфавита. Также в числе нарушений — введение в заблуждение должника о передаче его вопроса в суд, о последствиях неисполнения обязательства, о возможности применения мер административного воздействия, уголовного преследования и т.д.

Шеховцова также указала, что Банк России зафиксировал случаи, когда профессиональные взыскатели, которым МФО были уступлены права (требования) по договорам потребительского займа, предъявляют требования о возврате задолженности по таким договорам в сумме, превышающей ограничения, установленные законодательством. ЦБ направил письмо в ФССП России о сохранении всех гарантий, предоставленных заемщику после цессии и о недопустимости продолжения начисления новым кредитором платежей после того как они достигли предельного размера.

Нормы, устанавливающие предельный уровень долга, вступили в силу в январе 2019 года. Ограничение предельной задолженности заемщика по договору на срок до года тогда составило 2,5-кратню сумму займа. С 1 июля ограничения составили двукратную сумму займа, а с 1 января 2020 года предельный уровень долга сможет вырасти только на 1,5-кратную величину.