Альфа-Банк планирует открыть «офис будущего» следующей осенью. Об этом заявил главный управляющий директор кредитной организации Владимир Верхошинский в ходе World Usability Day.

«Что произошло лет пять—шесть лет назад? Цифровые технологии стали реальностью, — сказал Верхошинский аудитории. — И тогда все банки двинулись в «диджитал онли» и «мобайл онли». Сейчас для нас это норма жизни. Но ведь человеческого общения никто не отменял. И теперь даже цифровые банки начинают открывать отделения, нанимать людей. Пришло время новый цифровой опыт объединить с реальными людьми. Этот процесс называется Phygital: от объединения английских слов physical (физический) и digital (цифровой). Я считаю, что успех ждет те банки, которые оседлают эту волну».



«Альфа-Банк уже живет в этой парадигме. Мы считаем, что отделения банка не нужно закрывать, их нужно модернизировать», — отметил он.

Владимир Верхошинский также подчеркнул, что уже осенью 2020-го откроется первое Phygital-отделение Альфа-Банка, а затем начнется модернизация всей сети отделений.

