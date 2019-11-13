До прихода в Альфа-Банк была партнером московского офиса Boston Consulting Group (ВCG). С 2012-2016 год в Банке Москвы занимала должность старшего вице-президента и руководила продажами розничных продуктов в сети отделений и в корпоративном канале, участвовала в проекте по развитию сети банка. C 2000 по 2012 год работала в компании McKinsey& Company по направлению банки и финансовые институты.

Юлия Михайлова окончила с красным дипломом МГУ им. Ломоносова в 2000 году, получила дополнительное образование на курсах Стэнфордского университета и Массачусетского технологического института.