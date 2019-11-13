Верховный суд России усилил защиту предпринимателей, подавших декларации в рамках закона об амнистии капиталов. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы Верховного суда Павел Одинцов.

«Президиум Верховного суда России на заседании 13 ноября дополнил ранее выраженную правовую позицию о том, что поданные декларации не могут быть использованы правоохранительными органами для уголовных дел. Президиум ВС разъяснил, что они также не могут использоваться в налоговых и административных [между гражданами и государственными органами]спорах», — сообщил Павел Одинцов.

Президент РФ Владимир Путин на совещании с правительством 11 ноября заявил о необходимости внимательно следить за ходом исполнения закона об амнистии капиталов, декларации по которому не могут использоваться для уголовного преследования бизнесменов.

Глава государства напомнил, что этот закон «установил абсолютный запрет на использование деклараций, поданных в ходе амнистии капитала, в качестве основания для уголовного преследования».