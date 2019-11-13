Компания «Работа.ру» запустила новый сервис для проверки работодателей. Надежность компании оценивается по нескольким ключевым факторам, сформулированным в ходе исследования мнений 2000 соискателей из всех регионов страны, говорится в сообщении компании.



«Доступность информации поможет соискателям узнать больше о работодателях за рекордно короткое время и на одной площадке, познакомиться с миссией и перспективами компаний, а также оценить плюсы и минусы трудоустройства», ‎— поясняется в релизе.



Например, 72% соискателей больше всего заинтересованы в информации о среднем заработке в компаниях. 59% респондентов отметили важность хороших отзывов от сотрудников. 48% пользователей интересуют льготы, столько же респондентов (48%) отметили заинтересованность в информации о длительности трудоустройства. Замыкает пятерку ключевых факторов, интересующих соискателей, возможности обучения и карьерного роста — этот вариант выбрали 40% опрошенных.

«На основе полученных данных был разработан отдельный уникальный сервис с открытой информацией о работодателях России. Новый продукт поможет составить впечатление о компании, сравнить основные показатели с конкурентами на рынке и принять решение о трудоустройстве. Собранная информация из открытых источников теперь доступна всем по ссылке », ‎— говорится в сообщении.

Страница каждой компании на старте проекта состоит из нескольких информационных разделов: общая информация о деятельности, общее количество сотрудников в штате, актуальные новости о компании в СМИ, данные о выручке за последний год. По мере развития нового продукта информация будет дополняться новыми полезными рубриками.

На основе открытых данных алгоритмы нового продукта по уникальной формуле проводят проверку работодателя и дают собственные рекомендации по трем признакам: риски недобросовестности, финансовые и юридические риски. Для удобства восприятия все рекомендации будут распределены по уровням рисков: минимальный, средний и максимальный.

Сейчас в новом сервисе можно найти информацию и оценки 50 ведущих компаний России, их список будет расширяться по мере развития сервиса и раскрытия информации другими работодателями. У всех компаний также есть возможность самим инициировать свое появление на платформе через контакты на сайте сервиса, уточняет «Работа.ру».

«Сейчас проект запускается в тестовом режиме, но мы планируем, что к концу года сервис станет одним из главных разделов Работы.ру. На старте мы уже предлагаем оценить работодателей по открытой информации о годовой выручке, количестве сотрудников, главных конкурентах, а также по местоположению и фотографиям офисов. В будущем информация о работодателях будет дополнена новыми ключевыми разделами, которые влияют на привлекательность компаний. Уверены, что сервис будет полезен не только соискателям, но и работодателям, которые развивают свой собственный hr-бренд. Также работодатели получат возможность собрать новую уникальную статистику, познакомиться с hr-политиками других российских компаний, усовершенствовать свой подход и выделиться среди конкурентов», ‎— прокомментировал директор по продукту сервиса для поиска работы и сотрудников «Работа.ру» Алексей Захаров.

