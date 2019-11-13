В Москве открылся дополнительный офис Владбизнесбанка на Земляном Валу «Первый ипотечный», сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Офис специализируется на ипотечном кредитовании. Посетителям офиса доступен полный комплекс услуг, необходимых для осуществления сделок с недвижимостью.

Новое отделение располагается по адресу улица Земляной Вал, дом 25.

Режим работы офиса: с понедельника по пятницу — с 10:00 до 19:00, в субботу — с 10:00 до 15:00, воскресенье — выходной день.