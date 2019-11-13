Россия и ряд других стран ведут работу по созданию системы расчетов в нацвалютах, но не будут принуждать к этому компании, сообщил журналистам замглавы Минфина Сергей Сторчак.

«И с Китаем, и с Индией, и с Турцией, и с соседями по Евразийскому экономическому союзу. Везде потихоньку эта работа ведется, но все-таки чиновники отталкиваются от спроса хозяйствующих субъектов, никому никто ничего не навязывает. Задача создать условия... для того, чтобы они могли пользоваться расчетами в нацвалютах», — сказал Сторчак.