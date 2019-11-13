Александр Шустов, возглавлявший микрофинансовую компанию «Мани Фанни», которая весной перестала платить инвесторам и лишилась права работать на рынке, и неустановленные лица стали фигурантами уголовного дела, стало известно РБК .

Дело о мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса) было возбуждено отделом МВД по столичному району Арбат. Информагентство ссылается на оказавшуюся в его распоряжении копию уведомления, которое было предоставлено одному из инвесторов компании. Шустов находится под подпиской о невыезде, рассказал РБК еще один пострадавший инвестор «Мани Фанни» Дмитрий Легошин, который, по его собственным словам, получил эту информацию от начальника арбатского РОВД.

Телефон Шустова недоступен, уточняет РБК. Агентство направило запрос в управление МВД по Центральному административному округу Москвы.

Напомним, в рэнкинге «Эксперт РА» на 1 января 2019 года компания «Мани Фанни Онлайн» занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов с показателем более 1,057 млрд рублей (против примерно 196 млн годом ранее).

Банк России 8 мая этого года исключил МФК «Мани Фанни Онлайн» из государственного реестра микрофинансовых организаций . По данным регулятора, компания нарушала методику определения собственных средств (капитала); не соблюдала минимально допустимые числовые значения экономического норматива достаточности собственных средств на протяжении полугода и экономического норматива ликвидности — с декабря 2018-го. Кроме того, ЦБ выявил нарушения в порядке формирования резервов на возможные потери по микрозаймам. МФК не исполняла обязательные предписания Банка России, а также в течение года представляла в ЦБ существенно недостоверные отчетные данные «в части сведений о размере резервов на возможные потери по займам при установлении Банком России расхождения с указанными сведениями более чем на 20%, в части наличия сведений о соблюдении компанией экономических нормативов достаточности собственных средств и ликвидности при установлении Банком России факта несоблюдения указанных нормативов, в части наличия сведений о выданных микрозаймах при установлении Банком России факта отсутствия выдачи микрозаймов».

Регулятор указывал также на нарушения в порядке представления информации, необходимой для формирования кредитных историй физических лиц, в бюро кредитных историй и на неоднократное в течение года уменьшение размера собственных средств микрофинансовой компании до уровня ниже минимального значения, установленного для микрофинансовых компаний законодательством.

В конце апреля инвесторы «Мани Фанни Онлайн» заявили о проблемах с досрочным получением средств, переданных по договорам займа. Сообщения об этом начали появляться в «Народном рейтинге» Банки.ру. Сначала в пресс-службе «Мани Фанни Онлайн» отказались комментировать расчеты с инвесторами, а позже руководство компании все-таки дало комментарии: по словам Александра Шустова, занимавшего пост гендиректора МФК, из-за резкого оттока инвестиций микрофинансовая компания «Мани Фанни Онлайн» была вынуждена приостановить реальную работу, чтобы урегулировать ситуацию с клиентами. В свою очередь проблемы с выплатами инвесторам были спровоцированы ухудшением ситуации на рынке МФО, а также паникой среди клиентов.

Как указывает РБК, в сентябре ЦБ подал иск о банкротстве «Мани Фанни» в Арбитражный суд Москвы. Позднее к иску присоединилась Федеральная налоговая служба: задолженность по налогам и сборам составляет 83,6 млн рублей, следует из данных СПАРК.

По данным РБК, на момент исключения из реестра «Мани Фанни» привлекала средства от населения под 23% годовых. По состоянию на 1 апреля этого года среди инвесторов «Мани Фанни» было около 200 физлиц и 20 индивидуальных предпринимателей.



В уголовном деле против Шустова еще не определена сумма ущерба, утверждает Легошин со ссылкой на следователя. По его словам, в деле есть еще один фигурант — единственный учредитель «Мани Фанни» Павел Лосев. На прошлой неделе, 8 ноября, Пресненский районный суд рассматривал вопрос о домашнем аресте Лосева, следует из картотеки Пресненского районного суда. В пресс-службе суда на запрос РБК, отправлен ли он под домашний арест, не ответили.