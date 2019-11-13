Контроль за неисполнением расходных обязательств федерального бюджета следует ужесточить, заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов, выступая на пленарном заседании Госдумы.

Вопрос о неисполнении расходов на заседании поднял глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он отметил, что на 1 ноября расходные обязательства были исполнены лишь на 71%. «По сути за ноябрь-декабрь придется израсходовать 5,7 трлн рублей. Такого масштаба у нас еще не было. Это почти на триллион больше, чем за два месяца прошлого года. Мы, тем самым, видим риски, что часть расходов, как всегда, не будет проведена»,— отметил он.

Кудрин напомнил, что уровень неисполнения расходов растет с каждым годом. «Если в 2016 году это было всего 220 млрд по итогам года, в 2018 — 778 млрд, то в этом году мы ожидаем почти или около 1 трлн», — добавил глава Счетной палаты.

«Согласен с необходимостью усиления контроля за реализацией тех ассигнований, тех задач, которые поставлены в программу, и, соответственно, ответственности за неисполнение, в том числе и финансового неисполнения тех обязательств, которые заложены на реализацию этих программ»,— сказал Антон Силуанов.

При этом министр отметил, что, с другой стороны, неисполнение расходов — это следствие жесткого контроля по отношению к бюджетным деньгам. «Потому что, если раньше исполнение достигалось чем — авансы, авансы предприятиям, авансы учреждениям, в бюджете нет денег, все деньги направлялись на счета коммерческих банков, коммерческих организаций. Такое вам исполнение нужно? Нет. Нам нужны новые объекты, нам нужны новые мощности, новые школы, больницы и так далее»,— объяснил Силуанов.