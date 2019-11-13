Сбербанк запустил собственный логистический сервис. Универсальная логистическая платформа «СберЛогистика» выходит на рынок с целостной продуктовой линейкой и собственной инфраструктурой, отмечается в сообщении кредитной организации.

«К старту продаж компания подошла, заложив основу собственной складской инфраструктуры, сетей курьерской доставки и пунктов приема и выдачи посылок во всех регионах России», — указано в релизе.

Сбербанк объявил о создании компании «СберЛогистика» в мае 2019 года, а уже в июле закрыл сделку по вхождению в капитал логистической платформы-агрегатора Shiptor, которая стала частью бизнеса «СберЛогистики». В октябре 2019 года «СберЛогистика» открыла собственный склад класса А в Москве площадью около 50 тыс. кв. м. «Склад полностью оснащен для оказания всего спектра складских услуг от ответственного хранения до фулфилмента. До конца 2019 года приступят к работе склады в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону и Владивостоке», — отмечают в Сбербанке.

«Многие лидирующие мировые экосистемы развивают собственные логистические платформы, экосистема Сбербанка не будет исключением. «СберЛогистика» оперирует на собственной складской инфраструктуре от Москвы до Владивостока с элементами нулевой и последней мили. Мы рассчитываем, что сможем создать уникальное предложение для клиентов, юридических и физических лиц, а также дадим возможность подключаться к нашей платформе и внешним курьерским сетям и любым игрокам рынка электронной коммерции, начиная с крупнейших и заканчивая индивидуальными предпринимателями, продающим товары через социальные сети», — комментирует первый заместитель председателя правления Сбербанка Лев Хасис.

«Доступные цены, хороший сервис и открытость нашей логистической платформы к сотрудничеству, в том числе и с конкурентами, лягут в основу проекта и позволят в рамках экосистемы Сбербанка создать одного из крупнейших игроков на растущем и динамичном рынке», — заявил Хасис.

«СберЛогистика» располагает собственными курьерскими службами в 19 городах (Владивостоке, Волгограде, Воронеже, Екатеринбурге, Иркутске, Казани, Краснодаре, Красноярске, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Омске, Перми, Ростове-на-Дону, Самаре, Санкт-Петербурге, Уфе, Хабаровске, Челябинске), а с учетом партнерских служб компания уже представлена в 465 населенных пунктах России.

К моменту выхода на рынок «СберЛогистика» располагает сетью из 6 тыс. пунктов приема и выдачи посылок, включая отделения Сбербанка в 12 городах. Наряду с открытием пунктов приема и выдачи посылок «СберЛогистика» развивает собственную сеть постаматов.

Стоимость «Сберпосылки», продукта-хедлайнера, стартует от 99 рублей за посылку весом до 5 кг на условиях самовывоза в срок от одного до четырех дней по всей России. Продукт курьерской доставки от двери до двери представлен в двух вариантах: «Сберкурьер» (от 129 рублей за посылку весом до 5 кг в срок от одного до четырех дней) и «Сберкурьер+» (от 149 рублей за посылку до 5 кг в тот же или на следующий день). Оба этих продукта доступны частным клиентам уже сейчас на сайте Сбербанка.



Генеральный директор «СберЛогистики» Сергей Малышев подчеркнул, что стратегическая цель платформы — «стать самым привлекательным логистическим сервисом на рынке».