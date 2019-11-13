Сбербанк запустил новогоднюю акцию по потребительским кредитам, которая действует с 13 ноября 2019 года по 30 января 2020 года включительно. В рамках акции снижение ставок по сравнению с базовыми условиями составило 1 процентный пункт, уточняется в сообщении кредитной организации.

Специальные условия в рамках новогодней акции Сбербанка действуют для следующих продуктов: «Потребительский кредит без обеспечения», «Потребительский кредит на рефинансирование» и «Потребительский кредит под поручительство».

Так, например, в рамках продукта «Потребительский кредит без обеспечения» фиксированная ставка по кредитам в сумме от 1 млн рублей составит 11,9%. Кредиты в сумме от 300 тыс. до 1 млн рублей предлагаются по ставкам в диапазоне 11,9—16,9%, от 30 тыс. до 300 тыс. — в диапазоне 12,9—19,9%.

«Накануне Нового года Сбербанк традиционно проводит промокампанию по потребительским кредитам . Обычно ближе к концу года мы видим повышенный спрос клиентов на этот продукт — в среднем на 60% выше, чем в первые месяцы года. Надеемся, что наше новогоднее предложение позволит всем нашим клиентам реализовать свои новогодние желания», — комментирует управляющий директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков.



Подать заявку на потребительский кредит можно в мобильном приложении и веб-версии интернет-банка «Сбербанк Онлайн» или в отделении банка.