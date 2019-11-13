Суммарный объем нового бизнеса ста ведущих лизинговых компаний России по итогам девяти месяцев 2019 года составил около 970 млрд рублей, что всего на 0,4% выше результата аналогичного периода 2018 года. Такие уточненные данные собственного исследования представило агентство RAEX («РАЭКС-Аналитика»), уточнив, что темпы роста рассчитаны по сопоставимым данным участников нынешнего рэнкинга.

В прошлом году прирост показателя за соответствующий период составлял 45%.

«За девять месяцев текущего года объем новых лизинговых договоров участников рэнкинга составил 1,4 триллиона рублей, уменьшившись на 4,4% по отношению к объему за аналогичный период прошлого года, — отмечает генеральный директор «РАЭКС-Аналитики» Дмитрий Гришанков. — При этом количество новых договоров компаний — участниц рэнкинга увеличилось на 6% и составило по итогам девяти месяцев 2019 года 150,4 тысячи штук, а совокупный объем их лизингового портфеля вырос на 19,5% (против 36% годом ранее) и по состоянию на 1 октября 2019 года составил 3,98 триллиона рублей».

Основная причина торможения — спад объемов нового бизнеса в сегментах лизинга железнодорожной техники и авиализинга, которые являлись ключевыми драйверами рынка на протяжении 2017—2018 годов. Поддержку рынку оказали стабильный рост автолизинга, а также отдельные крупные сделки в сегментах лизинга недвижимости и судов, указывают в RAEX.

Транспортный лизинг остается базой лизингового рынка, однако за счет снижения темпов прироста лизинга железнодорожного транспорта и авиализинга его доля в суммарном лизинговом портфеле по состоянию на 1 октября 2019 года снизилась на 4 процентных пункта — до 81%. Поддержку рынку оказывал лизинг автотранспорта: объем нового бизнеса в сегменте лизинга легковых автомобилей вырос за девять месяцев 2019 года на 24,4%, а грузовиков — на 14,7%.

Поддержку рынку оказывал лизинг недвижимости и лизинг судов (прирост нового бизнеса на 476% и 148% по отношению к показателям девяти месяцев прошлого года соответственно). Опережающий рост этих сегментов был обусловлен отдельными крупными сделками, заключенными компанией «Сбербанк-Лизинг» и Государственной Транспортной Лизинговой Компанией соответственно. «Несмотря на объявленные планы господдержки судостроительной отрасли на среднесрочную перспективу, говорить о формировании в этих сегментах новых точек роста лизингового рынка как минимум преждевременно», — указывают в RAEX.



Доля операционного лизинга в структуре нового бизнеса уменьшилась до минимального значения за последние семь лет и составила, по данным за девять месяцев 2019 года, 7%.