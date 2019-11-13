Президент РФ Владимир Путин подписал закон о создании единой системы поиска информации о залоге и других обременениях движимого имущества, он должен вступить в силу через полгода после его официального опубликования. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации, указывает агентство «Прайм».

Создание такой системы позволит повысить прозрачность сделок и минимизировать риски мошенничества с имуществом, соответствует рекомендациям методологии рейтинга Всемирного банка Doing Business и позволит России улучшить в нем свою позицию, поясняло ранее правительство РФ.

В настоящее время существуют два реестра: реестр уведомлений о залоге движимого имущества, созданный Федеральной нотариальной палатой (ФНП), и единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юрлиц, индивидуальных предпринимателей и других субъектов экономической деятельности (ЕФРС). Однако единая система поиска по ним отсутствовала.

Для упрощения доступа к информации об обременениях движимого имущества закон предлагает создать единую систему поиска в этих двух реестрах на базе федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕГПУ). Через ЕПГУ в автоматическом режиме будут передаваться запросы на представление информации одновременно в оба реестра. При этом регистрация и хранение сведений непосредственно на самом портале не предполагается.

Реестр уведомлений о залоге движимого имущества, созданный ФНП, функционирует с 1 июля 2014 года. По состоянию на 18 декабря 2018 года в нем было зарегистрировано более 6,3 млн уведомлений, в том числе более 3,5 млн — о залоге транспортных средств. При покупке транспортных средств граждане все чаще проверяют наличие сведений о них в этом реестре и получают нотариально удостоверенные выписки, которые принимаются судом.



ЕФРС предоставляет открытый и бесплатный доступ к информации о деятельности компаний и ИП для оценки контрагентами кредитных рисков и рисков мошенничества. В этом реестре раскрывается информация о залоге движимого имущества, финансовой аренде ( лизинге ), финансировании под уступку денежного требования и концессии.

