Полиция задержала руководителей банка, подозреваемых в хищении более чем 1 млрд рублей. Об этом сообщается на сайте МВД.

«Сотрудниками главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Ростовской области при участии регионального управления ФСБ задержаны бывшие председатель правления и начальник службы безопасности коммерческого банка, подозреваемые в хищении денежных средств кредитного учреждения на сумму более 1 миллиарда рублей», — рассказала официальный представитель МВД Ирина Волк.

В ходе предварительного расследования уголовного дела, возбужденного в Ростовской области по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ (речь идет о мошенничестве, совершенном организованной группой либо в особо крупном размере), установлено, что злоумышленники, располагая информацией о предстоящем отзыве у банка лицензии, занимались активным привлечением денежных средств вкладчиков и их дальнейшим выводом путем выдачи заведомо невозвратных кредитов.

При обысках, проведенных на территории Санкт-Петербурга, Ленинградской и Псковской областей, были обнаружены и изъяты бухгалтерская документация, компьютерная техника, электронные носители информации, черновые записи, денежные средства и иные предметы, имеющие доказательственное значение для уголовного дела.

В отношении одного подозреваемого судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, второй находится под домашним арестом. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия для установления всех лиц, причастных к совершению преступления, а также новых эпизодов противоправной деятельности.

Название банка и имена фигурантов уголовного дела в релизе МВД не приводятся, но указано, что «банк входил в структуру одного из крупнейших строительных холдингов Санкт-Петербурга. Похищенные денежные средства направлялись на финансирование группы компаний, входящих в данный холдинг».

По информации ряда СМИ, речь идет о бывших руководителях Донхлеббанка: в частности, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Приводимые в сообщении правоохранителей детали, действительно, согласуются с данными о Донхлеббанке: он базировался в Ростове-на-Дону, вел деятельность в том числе в Санкт-Петербурге и был связан с петербургским строительным холдингом «Норманн».



Отзывая лицензию у кредитной организации 21 декабря прошлого года, ЦБ пояснял, что «ключевым направлением деятельности Донхлеббанка являлось финансирование комплексных строительных проектов группы компаний, принадлежащих его основному собственнику», а позже сообщал, что временная администрация Донхлеббанка в ходе обследования установила, что его бывшими должностными лицами предпринимались действия, направленные на хищение денежных средств со счетов клиентов, а также на вывод активов банка посредством кредитования заемщиков, имеющих сомнительную платежеспособность. Эта информация передавалась правоохранителям.