Средние ипотечные ставки опустятся ниже 9% в первой половине 2020 года, а по итогам года достигнут 8,5%. Об этом сообщается в исследовании рейтингового агентства «Национальные кредитные рейтинги».

«Поскольку в ипотечном кредитовании сохраняется крайне высокая эластичность спроса по цене, конкуренция продолжит разворачиваться преимущественно в отношении ставок по ипотечным кредитам. По базовому прогнозу НКР, уже в первой половине 2020 года средняя ставка по новым ипотечным кредитам опустится ниже 9%, а по итогам года достигнет 8,5%. То есть отдельные крупные банки смогут предложить массовые ипотечные продукты со ставками на уровне 8% и даже ниже», — говорится в исследовании.

Эксперты указывают, что на фоне смягчения денежно-кредитной политики Банка России средние ставки по новым ипотечным кредитам продолжат опускаться весь IV квартал этого года и по его итогам достигнут 9,2—9,3%. Снижение ставок после 2020 года могло бы обеспечить более быстрое развитие рынка однотраншевых ипотечных ценных бумаг.

В целом, отмечается в исследовании, повышенные ставки не привели к снижению спроса на ипотеку. За первые девять месяцев 2019 года было выдано на 6% меньше ипотечных кредитов чем за аналогичный период прошлого года, но банкам пришлось частично смягчить условия выдачи кредитов для поддержания спроса. При этом повышается средний размер кредита. В 2019 и 2020 годы объем выданной ипотеки будет продолжать расти и ввиду увеличения среднего размера кредита и ввиду увеличения числа выданных кредитов. Кроме того, в следующем году принести деньги на рынок может массовое рефинансирование ипотеки, взятой в 2016—2017 годы под ставки около 11% годовых

«Рост рынка в ближайшие два года в значительной мере будет стимулироваться снижением ипотечных ставок, и лишь в 2021 году банки могут пойти на дополнительное смягчение андеррайтинга по мере насыщения спроса. Однако воздействие таких послаблений на рынок будет ограниченным. Даже в случае двукратного роста доли наиболее проблемных ссуд в ипотечном портфеле потери для системы не превысят 0,5 процентного пункта от текущих нормативов достаточности капитала», — отмечают аналитики.