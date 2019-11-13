Количество небольших займов (до 10 тыс. рублей) в микрофинансовых организациях в III квартале сократилось на 12,6%. Об этом сообщается в пресс-релизе Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

В III квартале 2019 года общее количество выданных займов МФО составило 4,36 млн единиц, что на 5,2% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Самую серьезную динамику снижения числа выданных займов по сравнению с аналогичным периодом 2018 года продемонстрировали Кемеровская (минус 18,2%), Ростовская (минус 13,1%) и Новосибирская (минус 12,6%) области.

При этом в ряде регионов был зафиксирован рост выдачи займов МФО, в том числе, в Московской (плюс 10,7%) и Челябинской (плюс 4,1%) областях и в Пермском крае (плюс 1,4%).