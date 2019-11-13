Минфин России разместил 13 ноября 40,3 млрд рублей в облигациях федерального займа. Об этом сообщается в пресс-релизе ведомства.

Объем спроса на облигации выпуска № 52002RMFS с датой погашения 2 февраля 2028 года составил 83,698 млрд. рублей. Доходность по цене отсечения составила 038%, средневзвешенная доходность – 3,37% годовых.

Второй аукцион по размещению облигаций выпуска № 26229RMFS Минфин признал несостоявшимся в условиях возросшей волатильности рынка ОФЗ.