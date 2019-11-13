Глава Счетной палаты Алексей Кудрин не видит признаков серьезного ускорения роста российской экономики. Об этом он заявил, выступая в среду, 13 ноября, на пленарном заседании Госдумы.

По прогнозу правительства, ВВП России по итогам года вырастет на 1,3%. Министр финансов Антон Силуанов ранее отметил, что в III квартале этот показатель вырос до 1,9% год к году, поэтому менять прогноз на конец года правительство не собирается.

«Целый ряд косвенных показателей говорит о том, что пока серьезного ускорения экономики не происходит и наращивания спроса тоже <…> Я не вижу серьезных основ для оптимистичного прогноза по росту ВВП», — отметил Алексей Кудрин.

Напомним, Счетная палата прогнозирует рост экономики по итогам года на уровне 1%.

Алексей Кудрин подчеркнул, что прогноз по обороту розничной торговли был снижен с 1,6% до 1,3%. Рост инвестиций за первое полугодие составил 0,6% вместо 2% прогнозируемых. «Пока нам это не позволяло говорить об оптимистичном варианте завершения этого года», — добавил глава Счетной палаты.