СБП пойдет в те сегменты, где сможет реально предложить лучший опыт, но не банку или торгово-сервисному предприятию, а клиенту, считает Владимир Комлев.
Система быстрых платежей может выступить одним из катализаторов выхода расчетной системы России на новый уровень, при этом банковские карты пока будут оставаться там, где они хорошо работают. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» руководитель Национальной системы платежных карт, которая является оператором СБП, Владимир Комлев.
По его мнению, «Система быстрых платежей в части денежных переводов между гражданами состоялась». «Объем операций в ней свидетельствует об интересе не только банков-участников, система востребована в первую очередь гражданами», — отметил он.
Комлев напомнил, что «возможность переводов между физлицами по номеру телефона с онлайновыми потрансакционными расчетами по корсчетам банков, открытым в Банке России», стала принципиально новой опцией. «Системы быстрых платежей работают во многих странах, в том числе европейских, но есть стандарт, согласно которому расчеты должны пройти в течение пяти минут. И это, конечно, нельзя считать полноценными онлайновыми расчетами по корсчетам участников. А Банк России и НСПК поддерживают полноценные онлайн-расчеты не только между клиентами, но и между банками», — указал он.
«Межбанковские онлайн-расчеты решают вопрос наличия необходимой ликвидности для банков, поскольку зачисление денег на корсчет банка-получателя в онлайне (в отличие от карточных систем) дает ему возможность оперативно управлять своими средствами», — добавил глава НСПК.
«У нас уже сейчас проходят миллионы операций на десятки миллиардов рублей. Средняя сумма перевода сохраняется на уровне плюс-минус 10 тысяч рублей, притом что сервис только начинает входить в повседневную жизнь людей», — прокомментировал Комлев динамику развития СБП.
«Понятно, что поначалу, когда к системе только присоединялись крупные банки, имел место скачкообразный рост — каждый банк давал плюс 20—30% к объемам. Сейчас в СБП уже десять из 11 системно значимых банков. И эти крупнейшие банки на рынке р2р-переводов определяют основную долю оборота в платежах. То есть рынок в основном охвачен, и сейчас идет не скачкообразный, а естественный рост самой услуги... Объем межбанковских трансакций Сбербанка даст в Систему быстрых платежей достаточно серьезный прирост… Когда люди осознают этот сервис как привычный, вот тогда и начнется взрывной рост», — сказал Комлев.
Напомним, согласно данным на странице СБП на сайте НСПК, в Системе быстрых платежей сейчас 25 участников. Все системно значимые банки должны были подключиться к СБП к 1 октября текущего года, но пока этого не сделал Сбербанк и не сможет до конца текущего года. Центробанк уже оштрафовал «Сбер» за неподключение к СБП и пригрозил новым штрафом.
В числе прочего Комлев прокомментировал вопрос комиссий за платежи: «Издержки на СБП в разы ниже, чем в карточных системах, поэтому и тарифная политика банка должна быть соизмерима с расходами на подключение к СБП». Он подчеркнул, что СБП «будет совершенствоваться, чтобы обеспечить высокие потребительские свойства и низкие тарифы для клиентов».
«На мой взгляд, онлайновые потрансакционные расчеты в СБП как в целом этап развития расчетной системы Банка России — это следующий шаг. Он открывает колоссальные возможности. Если посмотреть на то, что его через какое-то время можно будет распространить и на платежи между юрлицами, оборачиваемость денег в экономике возрастет кратно. Система быстрых платежей может выступить одним из катализаторов выхода расчетной системы России на новый уровень», — сказал Комлев в интервью.
Отвечая на вопрос о возможных изменениях на рынке эквайринга по мере внедрения с2в-переводов (от клиентов бизнесу. — Прим. Банки.ру) через СБП, он высказал мнение, что «карты останутся еще надолго, и те же смартфоны не скоро вытеснят их с рынка. Тренд налицо — рынок идет в цифру… Но и его инертность также высока, и потребительские привычки будут определять параметры рынка розничных платежей еще очень долго. И здесь карты имеют ряд безусловных преимуществ: налажена колоссальная инфраструктура их приема — более 2,6 миллиона POS-терминалов. Конечно, это более тяжеловесная структура, чем QR, но она уже давно работает».
Тем не менее, по мнению Комлева, «есть целые ниши на платежном рынке, которые в первую очередь начнет завоевывать СБП». «Я, например, верю в удобство оплаты счетов через СБП, как электронных, так и бумажных с QR», — привел он пример.
«Это может стать внутристрановым национальным стандартом оплаты счетов — от штрафов до налогов и услуг ЖКХ, а также простым и удобным способом платить в интернет-торговле. С вас деньги списали в онлайне, а организации, выставившей счет, деньги тут же пришли», — рассуждает Комлев.
«Карты еще какое-то время будут оставаться там, где они сегодня хорошо работают, — нет ничего удобнее, чем бесконтактная оплата картой в транспорте или в магазине до 1 тысячи рублей, или смартфоном — тогда даже ПИН-код вводить не надо. Прикоснулся и пошел. Поэтому я думаю, что баланс между платежами через СБП и карточными будет сохраняться. Ведь прежде всего СБП будет забирать долю рынка из наличного оборота, из платежек и других неудобных сервисов, где надо набивать много цифр», — полагает глава НСПК.
«СБП пойдет в те сегменты, где сможет реально предоставить лучший опыт, но не банку или торгово-сервисному предприятию, а клиенту», — заключил он.
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