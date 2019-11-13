По их словам, каждый десятый должник является убежденным неплательщиком.
Основной причиной, по которой россияне допускают просрочку по потребительскому кредиту, является трудное финансовое положение, однако каждый десятый должник является убежденным неплательщиком, заявил РИА Новости вице-президент СРО «Национальная ассоциация профессиональных коллекторов» Александр Морозов.
«К сожалению, но это факт, с которым трудно поспорить — подавляющее большинство должников не платят по кредитам по причине трудного финансового положения. 60—70% должников ссылаются именно на эти причины — потеря работы, снижение уровня дохода, невозможность делать сбережения и, как следствие, рост долговой нагрузки (из них 20%)», — рассказал он.
Среди остальных причин, на которые ссылаются должники, Морозов назвал забывчивость, мошеннические действия, несогласие с суммой долга.
При этом НАПКА наблюдает увеличение количества убежденных неплательщиков, которые уверены, что закон на их стороне, а статус банкрота либо решение суда по их обязательству избавят их от долговой нагрузки. В настоящее время так рассуждает уже каждый 10 должник, отмечает вице-президент ассоциации.
«Такие рассуждения носят ошибочный характер. По статистике, в 98% случаях суд встает на сторону кредитора в вопросе возврата денежных средств. Отчасти такие ложные убеждения связаны с нежеланием платить по долгу и надеждами на антиколлекторов», — пояснил он.
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