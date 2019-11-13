Не так давно BSS представила новую экспертизу и услуги по информационной безопасности. В частности, BSS проводит тесты на проникновение, позволяющие эффективно выявить слабые места в системе безопасности, а также аудит и консалтинг по информационной безопасности.

Тема киберпреступлений в последнее время на слуху. Регулярно появляется информация о массовых кражах данных клиентов банков не только в России, но и в мире. Вскрываются новые способы киберхищений. Сводки мировых информагентств пестрят новостями о кибератаках. Проблема глобальная и ее опасность увеличивается.

Но есть и хорошая новость для банков – киберпреступники стали меньше заниматься компаниями и больше физлицами. Тем не менее, любое юридическое лицо уже вполне явственно осознает те реальные угрозы бизнесу и репутации, которые наносят хакеры.

Совершенствуя защиту, компании проводят тестирование на проникновение, анализ защищенности, Red Team, используют другие способы обнаружения уязвимостей и слабых мест инфраструктуры. При этом не всегда даже такие способы позволяют адекватно оценить уровень информационной безопасности компании и принять правильные решения по ее защите и совершенствованию.

И дело здесь в компаниях предоставляющих услуги тестирования на проникновение. Немало пентест-компаний используют автоматическое ПО, которое выявляет не все критические уязвимости, не сопротивляется средствам защиты и не строит вектора атаки. А еще такие компании не обладают достаточной экспертизой для написания собственных эксплойтов, как это часто делают продвинутые хакеры. Поэтому в реальности их услуги малоэффективны. А порой и опасны для клиента.

Как же не ошибиться с выбором компании-пентестера? На что обратить внимание? Какими компетенциями ее специалисты должны обладать? И как обезопасить себя от непрофессионалов?

В своей статье Виктор Гулевич предлагает проверенный лайфхак - чек-лист для проверки компании-пентестера, состоящий из 5 пунктов. Он наверняка поможет найти надежную компанию с профессиональной командой и гарантированно чистым бэкграундом.

Подробнее читайте в колонке: http://www.bssys.com/about/press-center/articles/uyazvimoe-kiberprostranstvo-ili-chto-nado-znat-chtoby-pravilno-obezopasitsya-ot-kiberugroz/