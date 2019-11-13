Инвесторы могут получить возможность отстаивать цену акций в суде в рамках процедуры принудительного выкупа (squeeze out). На сегодняшний день инвестор в суде может защищать только процедурные вопросы. Об этом сообщил первый зампред Центробанка Сергей Швецов в рамках конференции «Корпоративное управление в России — 2019».

«Также в рамках процедуры squeeze out мы пришли к выводу, что процедура будет востребована, потому что тенденция на переход компании из публичных в непубличные есть. Соответственно, мы должны защищать интерес инвесторов, которые лишатся возможности продолжать быть собственниками акций, которые у них принудительно выкупаются. Нам надо обсудить эту процедуру, в том числе дать возможность таким инвесторам содержательно в суде защищать свои права относительно цены этого squeeze out. Потому что сегодня инвестор в суде может лишь защищать процедурные вопросы, но не саму цену», — пояснил он.

Швецов также отметил, что и сама процедура принудительного выкупа может быть пересмотрена. В частности, обсуждается вопрос о том, чтобы само решение по squeeze out принималось судом, а не эмитентом, и суд в рамках этого решения проверял бы цену акций с точки зрения справедливости в отношении инвесторов.

Первый зампред добавил, что ЦБ также рассматривает варианты упрощения процедуры обратного выкупа эмитентами собственных акций (buy back).

«Дивидендная доходность резко увеличилась. Российский рынок перформит [ведет себя] лучше, чем все остальные, если учесть дивидендные выплаты, рост за этот год — 44%, это в два раза больше развитых рынков, я не говорю про акции — это в три раза больше, чем, развивающиеся рынки. У компаний хватает денег и на buy back. Buy back и квазиказначейские акции — это часть темы, которую мы давно обсуждаем, в этом году будем также обсуждать, возможно, какие—то механизмы, которые компаниям упростят стоимость этих buy back и сделают этот процесс не менее прозрачным, чтобы сохранить доверие к самим компаниям, исключить какие—то привилегированные buy back или в интересах отдельных групп акционеров», — рассказал Швецов.