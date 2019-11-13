Компания «Диасофт» стала партнером самого масштабного IT-события года – CNews Forum 2019 .

Мероприятие прошло 7 ноября в отеле «Рэдиссон Славянская», г. Москва. Александр Глазков, председатель совета директоров, управляющий директор «Диасофт», принял участие в деловой программе форума и представил новую бизнес-модель «Диасофт» в работе с заказчиками – «Производство как продукт».

Лидер «Диасофт» в своем выступлении в секции «ИТ в финсекторе» рассказал профессиональному сообществу, как в современных реалиях выглядит эффективная модель взаимодействия вендора и банка, как качественно выстраивать производство программных продуктов в финансовой организации. По словам эксперта, был момент, когда банки и вендоры шли в разных направлениях: одни – в сторону собственной разработки, другие – продолжали придерживаться классической вендорной модели сотрудничества. «Диасофт» решил это противоречие, создав новую бизнес-модель, которая учитывает интересы банка в части собственной разработки и дает возможность раскрыть компетенции вендора. В «Диасофт» этот формат работы назвали «Производство как продукт».

Александр Глазков: «Вендорная модель стала возвращаться, потому что в ней есть неоспоримая выгода: по сравнению с другими подходами к разработке решений вендор делает дешево, и дешево в разы, а порой в десятки раз. Однако история собственной разработки еще долго будет актуальна, также имея свои плюсы. В желании решить это противоречие мы нашли компромисс, который учитывает интересы всех сторон. По модели «Производство как продукт» в этом году мы уже реализуем ряд пилотных проектов. Суть в том, что самый сложный, трудоемкий процесс производства мы организовываем на своей территории, а к заказчику переносим уже готовые, отработанные процессы».

Типовой проект по новой бизнес-модели «Диасофт» можно разделить на четыре этапа. В первую очередь, компания создает в банке компетенции по производству. Второй этап – перенос производства на территорию заказчика. Далее команда вендора создает совместное производство в смешанной команде банка и «Диасофт». В завершение проекта, когда практики переданы и процессы выстроены, банк может приступить к разработке решений собственными силами.

28 ноября CNews совместно с компанией «Диасофт» проводит практическую конференцию «Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений». Подать заявку на участие в мероприятии можно по электронной почте: seminar@diasoft.ru.