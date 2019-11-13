Чистая прибыль Новикомбанка за три квартала 2019 года выросла на 78% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 8 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

По итогам отчетного периода активы Новикомбанка составили 441,7 млрд рублей, увеличившись с начала года на 8%.

Полученные банком процентные доходы выросли на 60% и превысили 23,7 млрд рублей Чистые процентные доходы выросли на 74% — до 13,3 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем собственных средств банка с начала года увеличился на 13%.