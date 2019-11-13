Агентство по страхованию вкладов в октябре выплатило вкладчикам банков, ушедших с рынка, страховое возмещение на общую сумму 0,52 млрд рублей. Компенсацию получили 2,2 тыс. банковских клиентов, включая 100 малых предприятий, которым выплачено 0,01 млрд рублей, уточняется в сообщении АСВ.

За период с января по октябрь 2019 года страховые случаи наступили в отношении 16 банков — участников системы страхования вкладов . Отдельно в октябре новых страховых случаев не было.

Общий объем страховой ответственности АСВ по страховым случаям, наступившим за десять месяцев 2019 года, составил 40,6 млрд рублей. Средства получили (или получат) 133,8 тыс. вкладчиков, в том числе 6,4 тыс. малых предприятий (1,15 млрд рублей).

Также в январе — октябре 2019 года агентство обеспечило выплату страхового возмещения по ранее наступившим страховым случаям на общую сумму 5,1 млрд рублей. Средства получили 26,2 тыс. вкладчиков 241 банка.



В 2019 году выплаты начинаются в среднем через семь рабочих дней после наступления страхового случая, тогда как в 2018 году этот срок составлял восемь дней, а в 2017-м — девять, подчеркивают в агентстве.