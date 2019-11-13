Несмотря на поток нерезидентов в российские облигации и продажу валюты из ФНБ, курс рубля в ближайшей перспективе вряд ли значительно укрепится. Такой прогноз дала главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова. По ее словам, до конца года на повестку дня еще могут вернуться санкционные риски, связанные с обсуждением оборонного бюджета США, в поправки которого включены предложения о санкциях против российского госдолга, этот риск делает текущий уровень курса неустойчивым. В конце года курс доллара может быть в районе 64—65 рублей, полагает Орлова.

По мнению эксперта, несмотря на приток средств нерезидентов в ОФЗ (по данным ЦБ, в октябре их доля выросла до 31,4% ), курс рубля почти весь год торговался в «узком коридоре», а это означает наличие устойчивого оттока валюты из страны. В то же время фактором поддержки для отечественной валюты может оказаться продажа долларов из ФНБ. Впрочем, не исключает Орлова, если Минфин делегирует это Центробанку, то «вполне возможно у денежных властей будет возможность провести эти продажи достаточно незаметным для рынка образом, выбрав для этого подходящий момент». Кроме того, по ее словам, с большой вероятностью расходы средств ФНБ будут происходить ближе к концу 2020 года.

В середине октября глава Минфина, первый вице-премьер Антон Силуанов говорил, что по прогнозу в следующем году объем средств, который, согласно бюджетному кодексу, можно будет направить в экономику из ФНБ, может составить 1,7 трлн рублей. В реальности власти планируется потратить не более 15—20% «излишков», чтобы не вызвать укрепления рубля и, по словам Силуанова, «не снизить нашу экспортную конкурентоспособность».

В то же время в ноябре представители Минфина говорили о планах снизить долю доллара в структуре ФНБ. Сейчас объем фонда составляет 7,95 трлн рублей, причем 36% этой суммы приходится на американскую валюту. В опубликованных ЦБ «Основных направлениях единой государственной ДКП на 2020 год и период 2021—2022 годов», говорится, что при рублевом инвестировании средств ФНБ регулятор может «зеркалировать» операции по конвертации валюты в рубли, продавая валюту на рынке. Другой вариант — фонд будут изначально пополняться в рублях.

«В случае значительного превышения фактической ценой нефти цены отсечения по бюджетному правилу рубль укрепится», — говорится в документе. По оценке аналитиков Райффайзенбанка, в случае продаж валюты на спот-рынке потенциально доллар может подешеветь на 2 рубля. Однако положительный эффект от трат ФНБ будет нивелирован сокращением притока нерезидентов в ОФЗ, чему будет способствовать снижение ставки», — говорится в обзоре банка.

Альберт КОШКАРОВ, Banki.ru