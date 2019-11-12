ВТБ снизил ставки по ипотеке . Размер снижения составил до 0,4 процентного пункта.

Теперь в зависимости от размера первоначального взноса заемщика (соотношения кредит/залог) денежные средства предоставляются под:

Для зарплатных клиентов и сегмента «Люди дела» (бюджетники и госслужащие) предусмотрен дисконт к ставке в размере 0,3 процентного пункта. Если клиент одновременно попадает в две эти категории, к ставке будет применяться дополнительная скидка в размере 0,1 п. п.

Минимальный первоначальный взнос заемщика составляет 10% собственных средств от стоимости недвижимости. В зависимости от программы сумма финансирования может достигать 60 млн рублей, а срок — 30 лет. Допускается кредитование без подтверждения дохода.

При отказе заемщика от личного и/или титульного страхования взимается надбавка к ставке в размере 1 процентного пункта.

«В настоящий момент предложения банка являются одними из наиболее привлекательных на рынке. Однако следует учитывать, что минимальная ставка по кредитам на покупку первичного и вторичного жилья действует при условии покупки квартиры площадью более 100 квадратных метров», — добавляет эксперт Банки.ру по кредитным продуктам Инна Солдатенкова.