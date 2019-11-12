Главные страхи россиян сейчас — возможный рост социальной несправедливости, снижение собственного дохода и возможность получения отказа в бесплатной медицинской помощи, выяснил Всероссийский центр изучения общественного мнения. Согласно данным последнего (октябрьского) опроса ВЦИОМ , структура страхов россиян приблизительно сохраняется, но обеспокоенность экономическими проблемами слегка снижается.

«Первую строчку «карты страхов» занимает тревога о росте или возможном росте социальной несправедливости между людьми — беспокойство на этот счет высказали 68% опрошенных. Чаще тревогу по этому поводу испытывают наши соотечественники старших поколений: в возрасте 35—44 лет (69%), 45—59 лет (72%) и от 60 лет (71%)», — отмечается в обзоре.

В январе этого года общая доля респондентов, признавшихся в таком страхе, была выше — 72%, свидетельствуют данные ВЦИОМ.

Вторую строчку занял риск возможного снижения дохода: вероятным появление этой проблемы в жизни считают 63% респондентов (против 68% в начале года). Тревожные настроения преобладают среди россиян в возрасте 45—59 лет (71%).

Возможность отказа в бесплатной медицинской помощи волнует 58% россиян (в январе — 61%). Реже беспокойство на этот счет высказывают россияне в возрасте от 25 до 34 лет (52%) и от 60 лет (53%).

Согласно данным ВЦИОМ, такова же (58%) доля тех, кто волнуется по поводу возможного роста цен на привычные продукты, но она наиболее заметно снизилась — с 70%. В январе этот страх был у россиян на втором месте, свидетельствует инфографика исследования.



В меньшей степени граждане обеспокоены беспорядками из-за акций протеста против власти, ростом преступности (39% и 36% соответственно, хотя доли немного выросли — на 3 процентных пункта в каждом из случаев), возможностью потери работы (доля сохранилась на уровне 35%) и потенциальным обострением международных конфликтов с участием России (20% против январских 22%).