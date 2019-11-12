В Москве завершено расследование уголовного дела о хищениях денежных средств с банковских карт участниками организованной группы, сообщает пресс-служба МВД России.



Схема была такой. Злоумышленники рассылали СМС-сообщения, содержащие ложную информацию о блокировке денежных средств на расчетных счетах потерпевших. Далее граждане перезванивали по указанному в сообщении номеру и попадали в кол-центр, операторы которого узнавали персональные данные и реквизиты банковских карт, а также коды подтверждения, необходимые для перевода денежных средств на другие счета.

Следствием установлено 12 эпизодов противоправной деятельности, доход от которой составил свыше миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК РФ «Мошенничество», впоследствии переквалифицированные по статье 158 УК РФ «Кража».

В настоящее время материалы уголовного дела направлены в Мещанский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.

К уголовной ответственности привлекаются шесть граждан.