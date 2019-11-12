В Кремле считают, что предложение о введении обязательной регистрации по паспорту при входе в Интернет нарушит права граждан, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно, станет, конечно, нарушает», — сказал Песков, отвечая на вопрос, не считают ли в Кремле, что инициатива о регистрации по паспорту при входе в Интернет нарушает права граждан, не станет ли принятие такого предложения цензурой.

Ранее во вторник сообщалось, что Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» предложила обсудить введение в РФ обязательной регистрации по паспорту при входе в интернет, соответствующее обращение было направлено в Госдуму и Совет Федерации.