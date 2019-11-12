В Госдуму РФ внесен законопроект, согласно которому предлагается штрафовать кредитные организации за нарушения законодательства при возврате просроченной задолженности по кредитам. Текст документа опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Автором поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях выступает заместитель председателя комитета Госдумы по контролю и регламенту Наталья Костенко.

В настоящее время, как указывает депутат, согласно части 1 статьи 14.57 КоАП РФ совершение кредитором или лицом, действующим от его имени и в его интересах (за исключением кредитных организаций), действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих законодательство РФ, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 5 тыс. до 50 тыс. рублей; на должностных лиц — от 10 тыс. до 100 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года; на юридических лиц — от 20 тыс. до 200 тыс. рублей.

Таким образом, как отмечает автор поправок, кредитные организации исключены из перечня субъектов соответствующего административного правонарушения. Однако нормы закона «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» являются обязательными и для кредитных организаций.

При этом, анализ поступающих в территориальные органы ФССП обращений и судебной практики по применению статьи 14.57 КоАП РФ свидетельствует о частом нарушении данных норм именно со стороны кредитных организаций.

Суды, несмотря на грубые нарушения кредитными организациями порядка взыскания кредитной задолженности, прекращают производства о привлечении к административной ответственности, поскольку они не являются субъектом административного правонарушения.

В связи с этим в целях создания более эффективного механизма защиты прав граждан депутат предлагает в части 1 статьи 14.57 КоАП РФ исключить упоминание кредитной организации как субъекта, освобожденного от административной ответственности за совершение действий, направленных на возврат просроченной задолженности и нарушающих при этом соответствующее законодательство РФ.