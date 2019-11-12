Расходы бюджета на реализацию национальных проектов и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры за 10 месяцев исполнены на 65,12%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Счетной палаты.

По предварительным данным, исполнение расходов на 1 ноября по пяти нацпроектам превысило 70%. Лидером стал нацпроект «Демография» — расходы по этому направлению исполнены на 83,4% к бюджетным ассигнованиям, установленным сводной бюджетной росписью. Следом идут «Здравоохранение» (74,8), «Культура» (74,3%), «Наука» (72%), «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (70%).

Более чем наполовину расходы были исполнены еще по четырем нацпроектам: «Образование» (68,3%), «Жилье и городская среда» (65,3%), «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (62,6%) и Комплексный план (57,3%).

По экспортному нацпроекту расходы реализованы на 43,5%, по нацпроекту производительность труда — на 48,5%. По нацпроекту «Экология» исполнение составило 27,1%, «Цифровая экономика» — 16,2%.