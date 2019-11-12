Американская компания Google объединилась с второй по величине системой здравоохранения в США Ascension для совместных исследований в «секретным проекте»по сбору данных о состоянии здоровья миллионов американцев, проживающих на территории 21 штата, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Google и Ascension начали совместную работу год назад. Проект, по данным издания, носит кодовое название «Проект Найтингейл».

Отмечается, что среди данных, попавших в этот проект, есть результаты лабораторных исследований, а также полные истории болезней граждан США с именами пациентов, датами рождения, записями о госпитализациях и диагнозы.

Компания Google использует эти данные для разработки нового программного обеспечения: оно должно будет предлагать пациентам индивидуальные курсы лечения.

Издание сообщает, что ни пациенты, ни врачи не были уведомлены о передаче этой информации.

Согласно законодательству США, больницы могут передавать такую информацию своим деловым партнерам без согласия пациентов в случае, если это необходимо медикам для выполнения своих обязанностей.

Газета уточняет, что «Проект Найтингейл» является крупнейшей попыткой среди всех задумок гигантов Кремниевой долины получить доступ к персональным медицинским данным граждан США. Amazon и Microsoft сейчас тоже ведут разработки в сфере здравоохранения, но пока сделок такого масштаба им заключить не удалось.