Сбербанк согласовал план финансового оздоровления «ЮТэйр». Банкротить авиакомпанию банк не собирается. Об этом глава кредитной организации Герман Греф сообщил журналистам.

«Что касается «ЮТэйр» — у нас нет никаких намерений по банкротству. «ЮТэйр» представила финансовый план оздоровления, с нами он согласован. Надо ждать согласования со всеми кредиторами»,— сказал Греф.

Авиакомпания «ЮТэйр» испытывает финансовые трудности. В 2015 году она перевела все свои долги в два синдицированных кредита: на 18,9 млрд рублей с погашением в 2022 году и на 23,7 млрд с погашением в 2027-м.В настоящее время объем задолженности по первому кредиту снижен до 15,4 млрд рублей. Кроме того, «ЮТэйр» привлекла кредит Сбербанка на 17,4 млрд рублей с погашением в 2020 году.

В сентябре МТС Банк, один из 11 кредиторов «ЮТэйр», объявил, что собирается инициировать банкротство авиакомпании.