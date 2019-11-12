Сбербанк не сможет подключиться к Системе быстрых платежей (СБП) до конца текущего года, сообщил глава Сбербанка Герман Греф.

«К сожалению, ситуация такова, что это (подключиться к СБП до конца года. — Прим. ред.) невозможно сделать, физически невозможно сделать. Это требует у нас внутри банка очень существенной доработки 16 базовых систем», — отметил Греф.

Разработка систем, по его словам, должна завершиться в середине января, после чего начнется тестирование.

Когда именно банк сможет подключиться к СБП, глава Сбербанка не уточнил.

Напомним, с 1 октября к СБП должны были присоединиться все системно значимые банки. Сбербанк не успел подключиться к установленным срокам. В начале ноября ЦБ оштрафовал банк за это.