Безубыточность новых проектов по добыче нефти в России на суше начинается при цене Brent выше 40 долларов за баррель, что дороже, чем в странах Ближнего Востока, но дешевле, чем в США и странах СНГ, следует из проспекта эмиссии акций крупнейшей в мире по добыче и экспорту сырья Saudi Aramco.

В документе компании, который подготовлен к IPO, приводятся данные по средней окупаемости добычных проектов на примере разных стран. Расчет приведен на основании данных за первый квартал 2019 года для новых проектов на суше после уплаты налогов при норме прибыльности в 10%.

Из графика следует, что дешевле всего добыча обходится самой Саудовской Аравии, где она возможна даже при цене нефти марки Brent ниже 10 долларов за баррель. В пределах до 30 долларов за баррель окупаются гринфилды в соседних с ней ближневосточных странах — Кувейте, Ираке, ОАЭ и Иране.

По мнению консалтинговой IHS Markit, автора данных расчетов, опубликованных в проспекте в субботу, в России безубыточность новых проектов на суше начинается при цене чуть выше 40 долларов за баррель. Всего диапазон окупаемости в графике варьируется от 10 до 70 долларов за баррель, что ставит российские проекты примерно в середину рейтинга. Дороже российских обходятся аналогичные проекты в США, Венесуэле, Казахстане, Азербайджане и ряде стран Африки.

При этом нижняя граница окупаемости для российских проектов находится при 30 долларах, верхняя — при 60. Для аналогичных проектов в США этот диапазон соответственно составляет от 30 с лишним до 80 долларов за баррель.