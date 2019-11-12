Причиной стало масштабное увеличение ставок иностранных перестраховщиков.
Страховой рынок ждет масштабного роста ставок в корпоративных видах страхования. С этим уже столкнулись страховщики и их клиенты — сейчас в разгаре сезон перезаключения договоров на следующий год, пишет «Коммерсант».
Причиной стало масштабное увеличение ставок иностранных перестраховщиков. Как рассказала изданию президент профильной Российской национальной перестраховочной компании (РНПК, «дочка» ЦБ) Наталья Карпова, российский рынок страхования крайне зависим от иностранных перестраховщиков — компании РФ перестраховывают за рубежом около 73% всех крупных корпоративных рисков. До появления национального перестраховщика, созданного для защиты бизнеса участников санкционных списков, страховщики размещали на международном рынке до 85% рисков.
«События последних двух лет показали, что доходность страхования в мире снижается, многие страховщики выходят из таких линий бизнеса, как космос и авиация, море и финансовые линии, общий ущерб отрасли на этих рынках составил более 200 миллиардов долларов, — говорит президент РНПК. — Добавьте сюда климатические изменения и, соответственно, риски выплат по природным катастрофам, и мы получаем очень жесткий тарифный рынок, который наблюдается в истории современного перестрахования впервые».
«Это хорошее время для увеличения доли удержания рисков на внутреннем рынке, — считает Карпова. — Рост тарифов можно сдержать за счет использования внутренней российской емкости». По ее оценке, по рискам корпоративного имущества можно оставлять в стране до 50—60 млрд рублей — сейчас практически все они размещаются у международных партнеров страховщиков.
Впрочем, бизнес может воспринять это как ухудшение своей страховой защиты. А если ставки премии будут серьезно расти, то может стать реальным и сценарий снижения охвата страхованием юрлиц в РФ, пишет «Коммерсант».
В ЦБ оставили без комментариев вопросы газеты о том, как возможное увеличение размещения рисков на внутреннем рынке скажется на финустойчивости компаний.
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