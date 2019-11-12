Большинство российских работодателей (61%) с переходом на четырехдневную рабочую неделю сократят заработную плату сотрудников. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».



Более трети (36%) опрошенных представителей компаний ответили, что зарплата работников не изменится, а 3% респондентов уверены, что зарплата даже повысится.



Однако оплачивать переработки сотрудников в выходные дни готовы лишь 21% работодателей, а 12% компаний могут обеспечить дополнительных выходные в случае переработок. Но большинство респондентов (44%) ответили, что компании никак не будут компенсировать работу в выходные дни.

68% российских работодателей отмечают, что сокращение рабочей недели возможно только в случае согласия между руководством и работниками. 19% представителей компаний указывают, что конечное решение может зависеть только от сотрудников, а 13% респондентов уверены, что четырехдневную рабочую неделю могут согласовать исключительно работодатели.

Более трети работодателей (37%) предполагают, что переход на четыре рабочих дня в неделю позитивно повлияет на производительность труда. 47% представителей компаний ответили, что повышения производительности труда не произойдет, а 16% затруднились ответить.

Также более трети работодателей (35%) уверены, что сокращение рабочей недели не станет причиной переработок сотрудников в выходные дни. При этом, более половины работодателей (54%) заявили, что сотрудникам всё равно придется работать в выходные, чтобы успевать выполнять все свои обязанности.

В исследовании приняли участие более 1 000 работодателей из всех регионов России.





